AKP’de ‘Evet’ kampanyası için hatip ve hatibeler iş başında

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişiklik teklifi referandumu öncesinde yoğun bir ‘Evet’ kampanyasına hazırlanan AKP, her ilde üç hatip ve hatibeden yararlanacak.

AA’nın haberine göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, referandum sürecine yönelik tüm iller için icraat kitapları hazırladıklarını belirtti.

Referanduma ‘Hayır’ diyenler ya yanlış biliyor ya da bir şey bilmiyor

Hotar, referandum sürecine yönelik yaptıkları kamuoyu araştırmalarına göre ‘Hayır’ oyu verecek ya da halihazırda kararsız yurttaşların değişiklik paketini ‘ya yanlış bildikleri ya bilmedikleri için’ böyle bir çalışmaya gerek duyulduğunu aktardı: “Bu bizim için güzel, hem de sorumluluğumuzu artıran bir nokta. Çünkü biliyoruz ki biz ne kadar çok kişiye doğru bilgilerle ulaşıp anlatabilirsek o kadar çok geri dönüş alabileceğiz. Dolayısıyla araştırmaların bize gösterdiği en önemli hususlardan bir tanesi o. ‘Hayır’ diyenlerin ya da kararsız kalanların çok önemli bir kısmı konuyu ya bilmiyor ya da yanlış biliyor. Bunu da gidereceğiz inşallah.”

Hatip ve hatibeler anlatacak

AKP’li vekil, tüm illerden seçilen üçer hatip ve hatibeye ilerleyen haftalarda hatip ve hatibelere eğitim vereceklerini, daha sonra bu kişilerin de kendi illerindeki konuşmacıları eğiteceğini aktardı.

Referandum ‘muhtemelen’ 16 Nisan’da

‘Başkanlık sistemi’ni de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin maddeler, Meclis’te kurulan komisyondan AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle 29 Aralık 2016’da geçmişti. Komisyona 21 madde olarak gelen teklif, 18 maddeye düşerken, değişiklik teklifi 9 Ocak’ta Meclis’te görüşülmeye başlamıştı.

Anayasa değişikliği teklifinin ilk turunda maddeler yedi gün içinde oylamaya sunulup kabul edilmişti.

18 Ocak tarihinde başlayan ikinci tur görüşmelerde ise, maddeler ve teklifin tümü yeniden oylanmış, görüşme ve konuşma yapılmamış, sadece değişiklik önergeleri ele alınmıştı.

Anayasa değişikliğinin ikinci turunda oylanan tüm maddeler yine AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle Meclis’ten geçmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün anayasa değişikliğini onaylamış, referandum için geri sayım başlamıştı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ‘referandumun muhtemelen 16 Nisan’da yapılacağını’ söylemişti.