AKP’den Erdoğan imzalı ‘teşekkür’: Sandıkta verilen mesajın farkındayız

AKP Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı ‘teşekkür’ mesajı yayınladı:“Sandıkta verilen mesajın farkında olarak halkımızla gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Halkımız; 15’i büyükşehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir.”

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve Antalya büyükşehir belediyeleri AKP’den CHP’ye, Adana ve Mersin büyükşehir belediyeleri de MHP’den CHP’ye geçmişti.

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AKP’li yetkililer seçim sonuçlarının kritik büyükşehirlerin kaybedildiğine işaret etmesinin ardından kabine ve genel merkezinde değişiklikleri gündeme gelebileceğini belirtmişti.