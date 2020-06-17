AKP’den dört aşamalı ‘Z kuşağı’ planı

16-23 yaşlarında ‘Z kuşağı’ olarak adlandırılan nesilden 7 milyona yakın kişinin 2023’teki seçimlerde ilk kez oy kullanacağını fark eden AKP yetkilileri bu oylardan pay almak için dört aşamalı bir plan oluşturdu.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, önceki gün düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, 92 sayfalık dijital medya raporu sundu.

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Raporda ‘Z kuşağı’ için şöyle dendi: “Onların içinde doğdukları yeni medya düzeni, veri ve içerik sağlayıcılar tarafından devlet otoritesi, egemenliği ve siyaseti de aşan bir meydan okumayla karşımıza çıkmaktadır. Buna cevabımız dijital Türkiye ile olmalıdır.”

Raporda ayrıca şu tespit yapıldı: “24-37 yaş arasındaki milenyum kuşağı video ve televizyonu internet üzerinden daha çok takip etmeye başladı. 16-23 yaş arasındaki Z kuşağı ise salgınla birlikte daha çok çevrimiçi içeriğe yöneldi.”

Rapora göre AKP’nin planında dört aşama şöyle:

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Etik farkındalık oluşması: 12 maddelik etkin kuralların daha iyi kullanılması da sağlanacak.

Dijital farkındalık: Bu kapsamda ilk olarak Z kuşağına yönelik farkındalık çalışması yapılacak. Z kuşağı için ‘dezenformasyon’ la mücadele edilecek.

la mücadele edilecek. Yerel ve küresel farkındalık: Bu konuda yasal düzenleme aşamasına geçilecek.

Son aşama kapsamlı yasal düzenleme olacak.

Sosyal medya düzenlemesi

Sosyal medyayla ilgili kanun çalışması için hazırlıkların başladığının belirtildiği raporda şöyle dendi: “Ülkemizde de sosyal medyayı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek, nefret, tehdit, taciz, hedef gösterme gibi suçları işleyecek şekilde kullananlara karşı tedbirler öngören geniş bir kanun tasarısı hazırlama ihtiyacı hasıl olmuştur.”