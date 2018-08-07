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Yaramazlara biraz batar!

AKP’den dolar açıklaması: Er geç durulacak

 

 

AKP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacak” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara yönelik, döviz ve altınları Türk Lirası’na çevirme çağrısına rağmen, Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmayıp ev hapsine alınması üzerine, ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulayacağını açıklamasıyla dolar/lira kuru art arda rekor kırıyor.

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Twitter’dan açıklama yapan Yılmaz, Türkiye’nin siyasi istikrarı ve geleceğe dönük somut hedefleri olan bir ülke olduğunu belirterek, “İthalatı ikame edici projelerin yanı sıra daha çok mal ve hizmet ihracatı ile cari açığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek, kaynak çeşitlendirmesine de giderek finansal spekülasyonlara karşı bünyemizi güçlendireceğiz” dedi.

Yılmaz “Hükümetimizin ve kurumlarımızın serin kanlı ve akılcı politikaları, bütçe disiplinimiz, reform programlarımız ve moral değerlerimizi koruma yoluyla dönemsel dalgalanmaları aşacağız” diye yazdı.

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