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AKP’den ‘desteğini sunan’ Bahçeli’ye: ‘Seçim ittifakı’ yorumu için erken

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’ye cumhurbaşkanlığı seçiminde destek verecekleri yönündeki açıklamasının ‘seçim ittifakı’ olarak yorumlanması için erken olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında “Şayet önümüzdeki dönem bloklaşma sertleşir, CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan’ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse MHP buna tepkisiz kalmayacak. Bu durum karşısında partimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi’yle, cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemini tam tesis amacıyla, sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir” demişti.

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Partisinin grup toplantısı öncesi konuşan Ünal, “Yerli ve milli olan bütün unsurlarla ittifakız” dedi.

Bahçeli’nin sözlerini ‘seçim ittifakı’ şeklinde yorumlamanın erken olacağını aktaran Ünal şöyle devam etti: “Bu konu zaman içinde görülecek. Buna parti organları karar verecek.” 

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