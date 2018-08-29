AKP’den Cumartesi Anneleri’ne: İstiklal Caddesi’nde izin yok, terör yuvası oldu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Beyoğlu’nda 700’üncü hafta eylemlerine izin verilmeyen Cumartesi Anneleri’yle ilgili “Bundan sonra İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu eylemlere izin verilmeyecektir” dedi.

Cumartesi Anneleri ve destekçileri, 25 Ağustos’ta kayıplarının akıbetini sormak için 700’üncü kez Galatasaray Meydanı’nda eylem yapmak istemiş ancak Soylu’nun talimatıyla eylem yasaklanmıştı. Meydanda polisin sert müdahalesi sonucu onlarca kişi ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı.

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Partisinin MYK toplantısından sonra konuşan AKP sözcüsü Çelik, sözlerine şöyle başladı: “Bir annenin evladına duyduğu özlemden daha büyük bir acı olamaz, hepsine hürmet ediyoruz. Bu davaların bir kısmı sonlandırıldı, bazı kişiler mahkûmiyetler aldı. Yavaş yavaş 2010’dan itibaren ise burası annelerin vicdanlarını temsil eden bir platform olmaktan, terör örgütlerinin yuvası olmaya başladı.”

“Anaların acılarına her zaman kapımız açıktır” diyen Çelik, “Ancak buranın gittikçe terör propaganda merkezi haline dönüşmesi sonucunda, bu önlemleri almamız gerekmiştir. Bu annelere karşı bir tutum değildir, oradaki terör gruplarının burayı bir eylem alanı haline getirmesine bir operasyondur. Annelerin acısını istismar ederek terör propagandasının yapılmasına müsaade edilmeyecektir, bu alan bundan sonra bu amaçla kullanılmayacak. Bundan sonra İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu eylemlere izin verilmeyecektir. Bu AK Parti bile olsa müsaade edilmeyecek” dedi.