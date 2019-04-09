AKP’den CHP’ye yalanlama: Büyükçekmece başvurumuzu geri çekmedik

AKP, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde ‘usulsüz seçmen kaydı yapıldığı’ iddiasıyla seçimin iptaline yönelik başvurusunu geri çektiğini yalanladı.

İddia CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak’tan gelmişti.



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AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, “Büyükçekmece başvurumuzu geri çekmedik” dedi.

İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın yaklaşık 15 bin oy önünde.

Seçimde şaibe olduğu iddiasını gündeme getiren AKP, geçersiz oyları saydırmasının ardından İstanbul’da tüm oyların sayılması talebiyle YSK’ya başvurmuştu. Bu talebi reddedilen AKP son olarak Büyükçekmece’de seçim öncesi yasadışı seçmen kaydırması olduğu gerekçesiyle itirazda bulunacağını açıklamıştı.

