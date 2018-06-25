AKP’den CHP’ye: Kızılay gibi çalışıyor, oyunu satıyor, kazanma niyeti yok

Tekirdağ’dan tekrar milletvekili seçilen AKP’li TBMM Anayasa komisyonu Başkanı Mustafa Şentop seçimle ilgili değerlendirmesinde CHP’ye yüklenerek “Türkiye’de bir siyasi parti var, vakıf gibi, Kızılay gibi çalışıyor. Kazanmak gibi bir niyeti yok. İhtiyacı olan partilere milletvekillerini satıyor kiralıyor, ihtiyacı olan partilere oyunu satıyor kiralıyor” dedi.

Partisinin Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki seçim sonrası kutlamalarına katılan Şentop şunları söyledi: “Siyaset ne için yapılır? Millete verdiğimiz sözleri vaatleri yerine getirmek için ve seçimi kazanmak için yaparsınız. Türkiye’de bir siyasi parti var, vakıf gibi, Kızılay gibi çalışıyor. Kazanmak gibi bir niyeti yok. İhtiyacı olan partilere milletvekillerini satıyor kiralıyor, ihtiyacı olan partilere oyunu satıyor kiralıyor. Bakın HDP’nin oyu arttı. Tekirdağ’da da arttı. Niye arttı. CHP kiralık oy verdi. Niye verdi? HDP barajı aşarsa milletvekili çıkarırsa CHP kazanacak mı? Onun için mi verdi? ‘Tayyip Erdoğan kaybetsin, AK Parti kaybetsin’ diye yaptı. Başkası kaybetsin diye siyaset yapılır mı? Onun için iktidar yüzü göremiyorlar. Hem kazanayım diye uğraşmıyorlar hem de Tayyip Erdoğan kaybetsin diye uğraşıyorlar. Önümüzdeki 5 yıl değil, önümüzdeki 500 yıl iktidara gelemezler.”