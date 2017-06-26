AKP’den CHP’ye bayram ziyareti: Gündem OHAL’in kaldırılması

AKP’den CHP’ye yapılan bayram ziyaretinin gündemi 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından ilan edilen OHAL’di.

AA’da yer alan habere göre AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan, MKYK üyesi Nurten Güngör ve Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Nureddin Çelik, CHP genel merkezinde Grup Başkan Vekili Levent Gök’le görüştü.

‘Umarım OHAL’in süresi uzatılmaz’

Gök, darbe girişiminin ardından partilerin Meclis’e gelerek demokrasiyi savunduğunu dile getiren ve Türkiye’de seçimle gelen iktidarların seçimle gideceğine inandığını ifade etti: “Tabii, darbe girişiminin atlatılmasından sonra tüm arzumuz Türkiye’de demokrasinin eksiksiz ve tam kurulması. O darbe girişimini önleyen siyasi partilerin ve halkımızın Türkiye’de daha özgürlükçü, daha çağdaş ve bütün partileri de ortak paydada buluşturacak bir azim ve kararlılık sergilediğine de tanık olduk.”

OHAL ilan edilmesine ilk günden beri sıcak bakmadıklarını söyleyen Gök, “Biz sorunlarımızı görüşerek çözebileceğimiz inancındayız. Dolayısıyla Türkiye’nin bir an önce olağanüstü halden kurtularak, normal düzene geçmesi gerekiyor. Umarım 19 Temmuz’da biten olağanüstü halin süresi uzatılmaz” diye konuştu.

‘Önümüzdeki günlerde tartışacağız’

AKP’li Alparslan ise ilan edilen OHAL’in millete karşı değil, devletin kendisine yönelik olduğunu belirterek, “Normalde AK Parti’nin olağanüstü hale bakışı, zaten iktidara geldikten sonra bunu kaldırıyor olmakla ilgili attığı adımda net bir şekilde görülüyor fakat yaşanan sürecin ağırlığı, devam eden farklı mücadelelerin boyutu ve çeşitliliği sebebiyle bir şekilde bunun uzatılarak, bugünlere kadar geldiğini görüyoruz” dedi.

Alparslan, AKP’nin normalde OHAL’i savunmadığını ancak mevcut koşulların OHAL’i zorunlu kıldığını öne sürdü. “Temennimiz, bu mücadelenin net bir şekilde nihayetlenmesi ve olağanüstü hali gerektirecek tedbirlere ihtiyaç duyulmaması ancak bu ihtiyacın varlığı olduğu sürece, bu konuda devletin ortaya koyacağı mücadelenin etkinliğinin sağlanabilmesi açısından da belki bir ihtiyaç olacaktır. Önümüzdeki günlerde siyaset kurumu bunu kendi içinde tartışacaktır.”