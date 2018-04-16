AKP’den CHP’nin ‘OHAL eylemi’ne: Marksist-Leninist ideolojiyle fikri altyapı ve işbirliği

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AKP sözcüsü Mahir Ünal, CHP, yedinci kez uzatılacak OHAL’i protesto için yaptığı oturma eylemini yorumladı: “Marksist-Leninist ideolojik angajmanlarla ortak bir fikri altyapı ve işbirliği.”

CHP, yedinci kez uzatılacak OHAL’i protesto etmek için bugün 81 ilde oturma eylemi düzenlemişti.

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AKP sözcüsü Ünal, AKP’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi.

CHP’nin eylemini hatırlatan Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘tehdit ve hakaret içeren, alışılageldik yalan ve iftiralarını’ sıraladıklarını savundu.

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Ünal şöyle devam etti: “HDP milletvekilleri Demirtaş’ı 7 kez ziyaret ederken CHP milletvekillerinin 17 kez ziyaret etmiş olmaları ve HDP’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na Demirtaş’ı ziyaret etmesi konusundaki teklifleri, aslında bütün bunlar anlaşılabilir ve izah edilebilir hususlar. Geçtiğimiz günlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun parka ve postal giydiği günleri yad etmesini de buraya eklemek gerekiyor. Burada yeni olan şey Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin yeni Marksist-Leninist angajmanlarıdır. CHP’nin HDP, PYD, YPG, PKK, DHKP-C ile olan ortak angajmanlarını bizim doğru anlayabilmemiz ve İstanbul İl Başkanının HDP ağzıyla tutuklu milletvekilleri için rehin alınma ifadesini kullanması ya da CHP Genel Başkan Yardımcısının Deniz Gezmiş-Selahattin Demirtaş özdeşimini oluşturması… Buna şunu da ekleyelim; Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parka ve postal giydiği yıllarda parkalı ve postallı arkadaşlarının 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na karşı çıktıklarını, ‘Yaşasın bağımsız birleşik Kıbrıs’ nasıl slogan attıklarını biliyorsunuz. Biz Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin Atatürk ve CHP geleneğiyle bağını kopardığını söylerken kastımız budur. Maalesef bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin angajmanlarına baktığımızda Marksist-Leninist ideolojik angajmanlarla ortak bir fikri altyapı ve işbirliği olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Tabii böyle bir yapıdan yerli ve milli bir duruş beklemek, kusura bakmayın ham hayal olur.”