AKP’den CHP’nin ‘kumpas’ suçlamasına yanıt: Suçüstünün panik halini yaşıyorlar

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AKP, CHP’nin “Genel başkanımıza kumpas kuruluyor” söylemine yanıt verdi: “Kimsenin haksız tutuklanması ya da gözaltına alınmasından yana olamayız. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun “Buradan çıktım çıktım. Çıkmadığın takdirde açıklamalarda bulunacağım” dediğini öne sürmüştü.

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Berberoğlu, MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp cezaevine konulmuştu. Son zamanlarda başta Erdoğan olmak üzere AKP kanadı CHP’li vekil üzerinden parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almaya başlamıştı.

CHP, Kılıçdaroğlu’na karşı bir ‘kumpas’a girişildiğini savunuyor.

‘Panik hali’

AKP Sözücü Mahir Ünal, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘kamuoyunda uzunca bir zamandır tartışılan bir konuyu kendine has siyasi üslubuyla dile getirmesinden sonra Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinden haddini fazlasıyla aşan açıklamalar geldiğini’ kaydetti.

CHP’den gelen açıklamaların ‘hakaret, iftira, tehdit ve küfür içerdiğini’ öne süren AKP sözcüsü, “Cevaplar yerine tehditler savuran sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’ye ‘FETÖ’ suçlamaları

‘FETÖ’nün ve CHP’nin Erdoğan’ın yurt dışına kaçacağını söylediğini, yargılanma tehdidinde bulunduğunu iddia eden Ünal, ‘FETÖ’yle CHP’nin aynı şeyleri söylediğini ileri sürdü.

‘FETÖ’yle 2013’ten sonra ‘maskesi düşünce en çetin mücadeleyi’ kendilerinin verdiğini belirten AKP sözcüsü, şunları kaydetti: “İttifak edenlerse bir milletvekilinizin de ifade ettiği gibi sizlersiniz. Burada pozisyonunu sorgulaması gereken sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’sidir. Bizler haksız tutuklanmalar ve gözaltılarla mücadele ederek iktidar olmuş ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için sessiz devrimler gerçekleştirmiş bir siyasi hareket olarak, kimsenin haksız tutuklanması ya da gözaltına alınmasından yana olamayız. Ancak, biz aziz milletimizin temsilcileri olarak, ülkemize karşı işlenen ihanetlerin de sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Biz DAEŞ’le, PKK terör örgütü ve onun uzantıları ile DHKP-C terör örgütü ve onun savunucuları ile FETÖ ve onun üyeleri ve kullanışlı sözcüleri ile, hasılı Türkiye düşmanı bütün şer odaklarıyla sonuna kadar siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Ünal’dan sorular

CHP’ye “Bindikleri FETÖ gemisi 15 Temmuz gecesi batınca panikle feveran ederek gerçeği perdeleme gayreti içine girmişlerdir” sözleriyle seslenen Ünal, Kılıçdaroğlu’na MİT TIR’ları görüntüleri üzerinden yüklendi.

Ünal, CHP liderine şunları sordu: “Sayın Kılıçdaroğlu ‘Bu görüntüleri ben de seyrettim’ diyor. Görüntüleri size kim getirdi? Görüntüleri nerede, ne zaman, kimlerle izlediniz? Görüntüleri yalnız mı yoksa başkalarıyla mı izlediniz? İzlerken yanınızda kimler vardı? Bu görüntüleri Can Dündar’a Enis Berberoğlu’nun verdiği mahkeme kararlarında var. Peki Berberoğlu bu görüntüleri nereden, ne zaman, nasıl temin etti? Sayın Kılıçdaroğlu’nun 17 Mayıs 2015’te Zaman gazetesine yaptığı ziyaretle bu görüntüler arasında ilişki var mıdır? Mustafa Akaydın’ın 15 temmuz işgal girişimine ‘evcilik, tiyatro’ demesi ve sayın Kılıçdaroğlu’nun kontrollü darbe demesi FETÖ ile aynı söylemi kullanmak anlamına gelmiyor mu? Sayın Kılıçdaroğlu neden ısrarla ülkemizi uluslararası basın aracılığı ile güvenlik açısından riskli ülke olarak göstermeye hala devam ediyor? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’si siyasetin gereği olarak sandığı, seçimleri ve demokrasiyi adres göstermek yerine, neden ısrarla sokağı adres göstermektedir?”