AKP’den büyükşehir belediyelerinin gelirini azaltacak kanun teklifi

AKP, büyükşehir belediyelerinin gelirlerini azaltabilecek bir yasa tasarısını Meclis’e sundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AKP’li vekillerin imzasını taşıyan, ‘Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ bugün TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

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Buna göre, ilçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme görevine verilecek.

Teklifte, bölge otoparkı yapma yetkisinin ilçe belediyelerine verilmesi nedeniyle, imar mevzuatı gereği, belediyeler otopark gelirlerini büyükşehir belediyesine aktarmayacak.

Elde edilen gelir, ilçe belediyeleri tarafından yalnızca bölge otoparkları için arsa alım ve inşa gideri olarak kullanılacak.

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Türkiye’nin en büyük kentlerinden İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerini CHP’li belediye başkanları yönetiyor. İstanbul’da 39 ilçenin 14’ü, Ankara’da 25 ilçenin 19’u, İzmir’de 30 ilçenin dördü AKP’de.