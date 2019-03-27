AKP’den ‘Black Mirror’ esintili seçim videosu: ‘Geleceğini seç’

AKP’nin hazırladığı interaktif reklam filminde yerel seçimde AKP’ye verilip verilmemesinin ‘olası sonuçları’ anlatıldı.

Gençlere hitaben hazırladığı anlaşılan videoyu izleyenler, ilk olarak yazılımla ilgilenin bir gençle karşılaşıyor.

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31 Mart 2019, yani seçim gününü anlatan videoda izleyiciye ‘oy kullanmaya git’ ya da ‘gitme’ diye iki seçenek sunuluyor. Oy kullanmaya gidenlerin de yine sandık başında AKP ya da diğer partiyi seçmesi isteniyor.

İzleyici eğer AKP’yi seçerse, ileriki yıllarda gencin hazırladığı yazılımın hayata geçirilmiş versiyonuyla birlikte ‘gelişen Türkiye’yi görüyor. AKP’ye oy verilmemesi halinde ise birkaç yıl sonra sokak eylemlerinin arttığı, yüzde 12 zam gelen benzinin istasyonlarda bulunamadığı ya da tankerlerin önünde su kuyrukları oluştuğu bir senaryo canlandırılıyor.

Videonun başlarında çıkan ‘oy vermeye gitme’ seçeneğini takip edenler de birkaç seçenek sonra kendisini sanık başında buluyor. Söz konusu video geleceginisec.com adresinde yayınlandı.