AKP’den bir sinyal daha: Erdoğan’ın görüşü OHAL’in kalkması yönünde

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 18 Temmuz’da süresi bitecek olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması görüşünde olduğunu söyledi.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, son olarak 19 Nisan’da üç ay daha uzatılmıştı. Erdoğan seçim vaatleri arasında OHAL’in kaldırılmasını da saymıştı.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da seçimin ertesi günü OHAL’in kaldırılması konusunda bir irade oluştuğunu ve zamanı belirlenerek adım atacaklarını söylemişti.

CNN Türk yayınına dün bağlanan MHP’li Mustafa Kalaycı ise “Bize göre halen FETÖ tehdidi var; Kandil operasyonu var, OHAL’in biraz daha devam etmesi gerekir gibi görünüyor” diyerek partisinin görüşünü ortaya koymuştu.

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Erdoğan’la MHP Gehel Başkanı Devlet Bahçeli saat 16.00’da bir araya geldi.

Habertürk yayınına katılan AKP’li Elitaş, “OHAL’in kalkması TBMM’nin doğrudan iradesi değil. Hükümet teklif etmez ve ya teklif TBMM’de reddedilirse OHAL 18 Temmuz’da kalkacak. Sayın Bahçeli ‘Bir süre devam etmesi gerekir’ demişti. Sayın cumhurbaşkanımızın görüşü OHAL’in kalkması yönünde. Bugünkü görüşmede (Erdoğan-Bahçeli) OHAL de gündeme gelebilir” dedi.