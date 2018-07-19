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Yaramazlara biraz batar!

AKP’den ‘bedelli’de 28 gün yorumu: Süre görüşülür, farklı yöntem geliştirilebilir

 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bedelli askerlik için 28 gün temel eğitim şartının kaldırılabileceğine yönelik sinyal verdi.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin bedelli teklifinde 25 yaş üstü olma ve 15 bin lira ödemenin yanı sıra 28 günlük temel askerlik eğitim şartı da yer alıyor. Özellikle 28 günlük askerlik, bedelli bekleyenler arasında hayli tartışma konusu olmuş durumda.

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Hükümet kanadından ise 28 günlük süreye dair farklı bir yorum geldi.

Habertürk canlı yayınına katılan AKP’li Yazıcı, bedelli askerliğin bir sorun olduğunu, siyasetin buna duyarsız kalamayacağını ifade etti.

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Yazıcı, TSK’nın yılda en fazla 350 bin kişiyi askere alabileceğini ancak askere gitmemiş 5 milyon kişinin olduğunu kaydetti.

‘Süre görüşülebilir’

AKP’li yönetici sözlerini şöyle sürdürdü: “28 gün temel eğitimi alsın, durmasını kalkmasını, koşturmasını, silah kullanmayı öğrensin diye 28 günlük eğitim konulmuştur. Kanun teklifinde karşılandı kamuda özel sektörde çalışan ücretsiz izinli sayılacak. Sanmıyorum, kalkabilir mi… Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı’nın da değerlendirmeleri vardır.”

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