Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’den ‘bedelli’ yalanlaması: Kulis bilgiler doğru değil, ekimde gündemde

 

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, bedelli askerliğin ekimde gündeme geleceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Meclis bahçesinde gazetecilere konuşan Turan, seçimden sonra gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili sorulara da yanıt verdi.

Reklam

Bedelliyle ilgili kulis bilgilerinin doğru olmadığını belirten Turan, Meclis açıldığı zaman ilk işlerinden birinin bu olacağını dile getirdi.

AKP’li yönetici, “Ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum” dedi.

Reklam

Turan ayrıca 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in 18 Temmuz’da biteceğini ifade ederek OHAL’i gündemden çıkaracaklarını kaydetti.

A Haber: Bedelli askerlikle ilgili 26 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi

Bedelli askerlik için bir sinyal daha: Ya Meclis kararı ya kararname

Erdoğan’dan bedelli askerlik için kararname sinyali: O zaman daha erkene çekeriz

Hükümetten adım adım gelen ‘bedelli’ye: Anlık değil, kalıcı bir çözüm istiyoruz

Hükümetten işaret: Bedelli askerlik cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olabilir

Bedelli askerlik kulisi: Yaş sınırı 26, ücret 20 bin lira

Bozdağ: Bedelli askerlik bu yıl içinde

Yıldırım’dan ‘bedelli askerlik’ sorusuna: Bence şartlar oluştu

Yıldırım’a bedellide yaş ve ücret soruldu: Haberler asılsız, yeni yönetim belirler

A Haber: ‘Bedelli’ çalışması başladı; 20-25 bin lira, yaş sınırı 28

Yıldırım seçim sonrasını adres gösterdi: Bedelli askerlik ele alınacak

Bedelli askerlik sorulunca Başbakan Yıldırım: Bir şekilde çözülmesi lazım

Erdoğan’dan bedelli askerlik sorusuna: Seçim sonrası ‘Uygun’ denirse önünü açarız

Sözcü Kalın, bedelli askerlik için seçim sonrasını işaret etti: Şartlara göre bakılır

İnce’den askerlik için ‘yeni model’: Bedelli yok, askerlik iki aya inecek

Erdoğan, bedelli askerlik için başkanlığı işaret etti: Geçiş hallolunca masaya yatırılır

AKP sözcüsü: Bedelli askerlikle ilgili düzenleme gündemimizde yok

Hükümet bedelli askerliği gündeme alıyor: Son sözü Erdoğan söyleyecek

Hükümet bedelli askerliğe ‘olumlu’ bakıyor

Erdoğan’dan ‘bedelli askerlik’ sorusuna: Seçim ortamında doğru değil


SON HABERLER

İki kızına cinsel istismardan yargılanan babaya ‘iyi hal’ indirimi

Gaziosmanpaşa’da geçen yıl biri 9, diğeri 11 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan 37 yaşındaki babaya önce 18 yıl 9’ar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, ‘iyi hal indirimi’yle cezayı 15 yıl 7 ay 15’er gün hapis cezasına indirdi.

‘Onları cezaevinde asacağız’ diyen Peker vatandaşlık görevini yapmış!

Sedat Peker’in, 15 Temmuz’un yıldönümünde Üsküdar’da sarfettiği “Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine” sözleri nedeniyle yargılanıp beraat ettiği davanın gerekçeli kararı yazıldı. 

Peker’in beraat kararının gerekçsinde şöyle dendi: “Terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmak her Türk vatandaşının borcu ve görevi olduğu, sanığın bu görevini kendi dünya görüşü çerçevesinde ifa ettiği, anılan bu sözleri sarf ettikten sonra herhangi bir şiddet içerikli olay ya da eylemin de baş göstermediği anlaşılmakla, sanığın beraatına…”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...