AKP’den ‘bedelli’ yalanlaması: Kulis bilgiler doğru değil, ekimde gündemde

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, bedelli askerliğin ekimde gündeme geleceğini söyledi.
Meclis bahçesinde gazetecilere konuşan Turan, seçimden sonra gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili sorulara da yanıt verdi.
Bedelliyle ilgili kulis bilgilerinin doğru olmadığını belirten Turan, Meclis açıldığı zaman ilk işlerinden birinin bu olacağını dile getirdi.
AKP’li yönetici, “Ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum” dedi.
Turan ayrıca 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in 18 Temmuz’da biteceğini ifade ederek OHAL’i gündemden çıkaracaklarını kaydetti.