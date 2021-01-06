AKP’den Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

AKP üyeleri, gazeteci Can Ataklı, eski CHP milletvekili Fikri Sağlar ve Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ hakkında TCK’nın 21’nci maddesinde yer alan ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: AA

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Adliyesi’nde suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra parti genel merkezinin açıklamasını okudu.

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Özcan, şunları kaydetti: “Kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan Meclis’in mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız.”