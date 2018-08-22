Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’den Atina’ya ‘8 asker’ tepkisi: Bu karar teröre destekten utanç verici, unutmayacağız

Yunan yargısının 15 Temmuz darbe gecesi Yunanistan’a kaçan sekiz askerin iltica talebini kabul eden kararına AKP sözcüsü Ömer Çelik  “Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur… Darbecileri yargı kararıyla himaye edenleri asla unutmayacağız” diye tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde askeri helikopterle Yunanistan’a geçen sekiz asker iltica talebinde bulunmuştu. Askerlerin Türkiye’ye iade edilmemesi Ankara ile Atina arasındaki en önemli güncel sorunlardan biri. Son olarak Yunanistan İltica Dairesi, firari askerlerden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına karar vermiş Atina hükümeti bu karara Danıştay’da itiraz etmişti. Ancak Danıştay dün akşam verdiği emsal kararla hükümetin itirazını reddetti ve tüm askerlerin iltica talebinin kabul edilmesinin yolunu açtı.

Reklam

AKP sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili açıklamasında, kararı hukukun bir kenara bırakılması ve  başka amaçlarla hareket edilmesinin göstergesi olduğunu söyledi. Ömer Çelik şöyle dedi: “Yunan yargısı verdiği kararlarla Türkiye’nin düşmanlarından yana tavır almaktadır. Darbecilere karşı mücadele terörle mücadele gibi ilkelerle yürütülmelidir. Terörle mücadelede çifte standartlarla davranmak teröre destek vermektir. Darbecileri himaye eden yargı kararları da darbeye destek vermek anlamına gelmektedir. Açık ve net, Yunan yargısı verdiği kararlarla, Türkiye düşmanlarının ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur. Teröre karşı verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, darbecilere karşı da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele sırasında teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız”

Yunan yargısının kararı kesinleşti: Firari askerlere iltica hakkı verilecek

 

SON HABERLER

Gazeteci Özuğurlu: Türkiye Afrin’den çıkacak, Kürtler geri gelecek

  MİNEZ BAYÜLGEN [email protected] Şu sıra Türkiye’de herkes ABD ile yaşanan krizi konuşuyor. Oysa uzmanlar asıl kaosun İdlib’de yaşanacağına dikkati çekiyorlar. Zira Beşar Esad yönetimi, İdlib’e sıkıştırılmış cihatçılara operasyon hazırlığında. İdlib’deki binlerce cihatçı arasında Ankara’nın desteklediği gruplar da bulunuyor ve bunların Türkiye’ye geçebileceği tartışılıyor. İdlib’deki Türkiye varlığını, kentte neler yaşanabileceğini ve Ankara’nın aklından geçenleri uzun […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...