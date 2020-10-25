AKP’den aşırı sağcı Hollandalı liderin ‘Erdoğan’ paylaşımına tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin Başkanı Geert Wilders’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili paylaşımına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Wilders dün akşam Twitter’da bir karikatür paylaşmıştı. Karikatürde, Erdoğan’ın kafasında, üzerinde AK Parti yazan kalpak, fitili ateşlenmiş bir bombaya benzetilmiş. Erdoğan figürünün yakasında da Türk bayrağı rozeti bulunuyor.

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Çelik buna tepki olarak şu mesajı paylaştı: “Bu insanlık düşmanı faşistlerin cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür.”

Paylaşımında ‘#TerroristGeertWilders’ etiketini kullanan Çelik, “Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist @geertwilderspvv. Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık tam zıddındadır” ifadelerine yer verdi.

Çelik, şunları kaydetti:

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“Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür.

GeertWilders gibi faşistler cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye’de, Libya’da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa’da Hitler’in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir.”