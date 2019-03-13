AKP’den AP’nin Türkiye kararına tepki: Bu karar ‘değersiz’ ve ‘itibarsızdır’

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) ‘Türkiye ile ilişkiler askıya alınsın’ kararını eleştirdi. Çelik, kararın kendileri açısından ‘değersiz, hükümsüz ve itibarsız‘ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Parlamentonun Türkiye raportörü Kati Piri tarafından hazırlanan ve ilk kez bir aday ülkeyle müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor AP tarafından kabul edilmiş, AP’nin en büyük siyasi grubu Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) müzakerelerin tamamen sona erdirilmesi yönündeki değişiklik önerisi ise reddedilmişti. Bununla beraber AP kararlarının Avrupa Birliği Konseyi üzerinde bir bağlayıcılığı yok, sadece tavsiye niteliği taşıyor.

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Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bu itibarsız karar artık AP’nin aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilanıdır. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya” diye konuştu.

AP’yi ırkçılıkla suçlayan Çelik, “Bu raporu size aynen iade ediyoruz. Kabul ettiğiniz bu raporu, ‘Avrupa Irkçılık ve İslam Düşmanlığı Müzesi‘ kurup, kapısına asabilirsiniz” ifadelerini kullandı.