AKP’den ‘Akar-Gül görüşmesi’ne yorum: Bir lider bu yüzden aday olmuyorsa hiç olmasın

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçirmek üzere eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yaptığı öne sürülen görüşme için, “Bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın” dedi.

İddia Habertürk’ün internet sitesinde yer almıştı. İkilinin Erbakan Ödülleri töreni öncesi Gül’ü ziyaret ettiği belirtilen haber, bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırılmıştı. Sitede haberle ilgili ne bir düzeltme ne de bir yalanlama metni yer almış, gazetenin sosyal medyada haberle ilgili paylaştığı mesajlar da silinmişti. Haber nedeniyle Habertürk, internet sorumlusuyla yollarını ayırmıştı.

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Günler sonra Gül, “Her şeyi geride bıraktım” diyerek adaylığının söz konusu olmadığını duyurmuştu.

Meclis’teki makamında gazetecilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştiren AKP’li Turan’a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da katıldığı öne sürülen ‘Gül-Akar görüşmesi’ soruldu.

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Turan şöyle yanıt verdi: “Bu konunun tarafları muhtemelen bilgi verecektir. Böyle bir iddianın arkasına sığınan muhalefetin ne kadar sığ işlerle uğraştığının somut örneğini yaşıyoruz. Genelkurmay başkanımız görüştü mü bilmiyorum ama bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın.”