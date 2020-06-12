AKP’den ‘Ak Trol’ hesapları kapatan Twitter’a tepki: Bilimsel temeli yok

AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Twitter’ın Türkiye’deki bazı hesapları kapatma kararına ilişkin, “Yakın tarihimizde FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine kol kanat geren, ülkelerin siyasetini şekillendirmeye büyük heves besleyen Twitter’ın Türk siyasetini dizayn etme çabalarına geçit vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Fotoğraf: Reuters

Sosyal medya şirketi Twitter, AKP gençlik kolları gibi hükümetle bağlantılı aktörlerin propaganda ve hedef gösterme amaçlı kullandığı sahte ve ele geçirilmiş 7 bin 340 hesabı silmişti

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AA’nın haberine göre, HDP’nin ‘teröre çanak tuttuğunu belirten tweetler atan hesapları kapattıklarını’ Twitter’ın kendi raporunda ifade ettiğini söyleyen Büyükgümüş, şunları kaydetti: “Twitter’daki hesapların kapatılmasına neden olan raporu yazan kişilerden birinin favladığı tweetleri incelemenizi öneriyorum. Herhangi bir bilimsel temele dayanmayan bu raporu hazırlayanların beğendiği tweetler niyeti açık ve net bir şekilde belli ediyor. Aynı haberi defalarca yayınlayan BBC News’e kaç puan? Sanki önemli bir zafer kazanmış gibi haberi gündemde tutmak için büyük bir gayret gösteriyorlar.”

Büyükgümüş, Türkiye için çalışan AKP Gençlik Kollarını ‘sanki yasa dışı bir örgütmüş gibi’ göstermeye, itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.