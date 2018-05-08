AKP’deki ‘vekil pazarlığı’, ‘FETÖ’ iddianamesine girdi: ’17 kişilik listeydik’

Ankara’da hazırlanan bir iddianamede ifadesine yer verilen tanık, Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal’ın girişimiyle bir kişinin AKP’deki vekil adaylığı komisyonunu geçtiğinin kendisine anlatıldığını söyledi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Hacettepe Üniversitesi Teknokent soruşturması kapsamında 13 Nisan’da tutuklanan Natek firmasının eski sahipleri Tolga Erpolat ve kardeşi Timuçin Erpolat hakkında hazırlanan iddianame Ankara 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

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İddianamede Tolga Erpolat’ın 2011’de milletvekilliği aday adaylığı sürecinde AKP’ye başvuru yaptığı belirtilerek “Başvuru belgesinden FETÖ/PDY terör örgütünün 2011 yılı genel seçimlerinde AKP’den Meclis’e sokmaya çalıştığı millet vekili adaylarından olduğu değerlendirilmiştir” dendi.

İddianamede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda daire başkanlığı görevini yürütürken Hacettepe Üniversitesi Enstitü Sekreteri Kutluhan Yazıcı’nın da ifadesi yer aldı.

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‘Zaman temsilcisi araya girmiş’

Yazıcı, ‘AKP ile ilişkileri güçlü, bürokrasi ile ilişkileri olan biri arandığı için’ kendisinin genel sekreter yapıldığını belirterek Tolga Erpolat’ın 2011’de ‘FETÖ’nün talimatıyla AKP’den milletvekili olmaya çalıştığını öne sürdü.

Yazıcı, ifadesinde şunları söyledi: “O tarihte bana gücünü anlatmak için Pensilvanya’dan gelen listede isminin olduğunu, milletvekili adayı seçim komisyonunda bir kazaya gitmemesi gerektiği yönünde benden yardım istedi. Tolga Erpolat o zamanın Avusturya Pasifik İmamı olarak nitelendirdiği, şu anda kaçak olan Dr. Hüseyin Kara’yı referansı olarak yazmıştı, bunu bana gösterdi. Daha sonra alt komisyondan Sadullah Ergin tarafından düşük not verilmesi nedeniyle elenmek üzereyken Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal’a ulaşarak notunu düzeltme girişiminde bulunmuş ve üst komisyonda bu şekilde geçmiş, bunu bana kendisi anlattı. Ancak daha sonra üst komisyonda milletvekili adayı olamadı. Kendisine niye milletvekili adayı olamadığını sorduğumda ‘Sizin bilmediğiniz olaylar oluyor, başbakan (Tayyip Erdoğan), hocaefendinin listesini aforoz etmiş’ dedi.”

’17 kişilik listeydik’

Bir diğer tanık Muammer Kurt ise 2011 yılında Erpolat’ın AKP’den aday adayı olduğunu ifade ederken şunları kaydetti: “Ancak genel merkezde o dönem Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin’i geçemedikleri için kesin aday olup olamayacağının belli olmadığını bana söylemişti. Bundan sonra Tolga Erpolat bir ara bana gelerek milletvekili adaylığı işinin tamam olduğunu, bu işi hallettiğini belirtti, ben de açıkçası çok şaşırmıştım. Ancak Tolga Erpolat 2011 yılında AK Parti’den milletvekili adayı olamadı. Kendisine bu durumun sebebini sorduğumuzda ‘Biz 17 kişilik bir listeydik, olursak hepimiz olacaktık’ ancak dönemin başbakanı için kendisine tabi olmayan kişilerin aday olamayacağını belirterek bu yüzden aday olamadığını bize söyledi. Ben de Tolga’nın 17 kişilik liste diye kast ettiği listenin Fethullah Gülen’in ekibi olduğunu anladım.”

Tolga Erpolat ise 2011 yılındaki milletvekili adaylığını AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek’in istediğini öne sürürken, “AKP genel merkezine gittim. Hüseyin beyden bahsettim. Bana Hüseyin Kara’nın referans olmasının iyi olacağını, kendisinin aktif ve etkin bir isim olduğunu söylediler. Aday adayı olduğum dönemde Sadullah Ergin benim mülakat komisyonumdaydı. Haluk Bey bana ‘Sadullah beye bir ulaş’ dedi. Ve Mustafa Ünal’ın adını verdi” dedi.