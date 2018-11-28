AKP’deki İstanbul sıkıntısını Özhaseki dışa vurdu: Ufak tefek pürüzler var

AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul adaylığı konusunda ufak tefek pürüzler olduğunu dile getirirken “Hallolmayacak şey değil” dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın AKP’nin İstanbul belediye başkan adayı gösterilmesi iktidar yanlısı gazetelerde de “Kesin” denilerek dile getiriliyordu. Ancak Yıldırım’ın adaylığının gecikmesi de sorun çıktığı söylentilerini beraberinde getirmişti. Sorunun ilçe belediyelerine aday olacak isimler üzerinde olduğu söyleniyor.

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Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve yerel seçimlerde Ankara adayı olan Mehmet Özhaseki sıkıntıyı ilk kez dışa vurdu.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında, Özhaseki’yle karşılaşıp ayaküstü yaptığı sohbeti şöyle anlattı: “Tebrikleri kabul ediyordu. ‘İstanbul adayınızla ilgili sorun çözüldü mü? Binali Bey aday olacak mı?’ diye sordum. ‘Ufak tefek pürüzler vardı. Hallolmayacak şeyler değil’ yorumunu yaptı. Aklıma doğal olarak ‘Peki ne zaman açıklanacak’ sorusu geldi. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arjantin ziyareti sonrasına kalacağını söyledi. Anladığım kadarıyla, Erdoğan dönene kadar da ‘pürüzler’ giderilecekti. Kuliste konuştuğum başka bir AK Partili de geri kalan 21 ilin 6’sında MHP ile ittifak yapılacağına dikkat çekerek, ortak aday yöntemine başvurulursa o illerle ilgili açıklamanın da ortak yapabileceğine dikkat çekti.”