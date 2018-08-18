AKP’de yeni yönetim kadrosu: Eski-yeni bakanlar ile Sancak ve Kuzu gitti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tek aday olduğu olağan kongrede AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu.

29 ismin yeni olduğu 50 kişilik MKYK’da 42 milletvekili, sekiz milletvekili olmayan üye bulunuyor.

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MKYK’da, geçen sene yapılan kongrede oluşturulan listedeki Binali Yıldırım, Abdülhamit Gül, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Efkan Ala, Ethem Sancak, Mehmet Mehdi Eker, Mustafa Şentop, Ravza Kavakçı Kan, Süleyman Soylu ve Zeyid Aslan gibi partinin önde gelen isimleri yer almadı.

Yeni MKYK’da yer alan isimler şöyle: Ahmet Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Erol Kaya, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçe Özdoğan Enç, Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza Dağ, Harun Karaca, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Tatar, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İffet Polat, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Markar Esayan, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Yavuz, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Osman Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Tuğba Işık Ercan, Vedat Demiröz, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, Zehra Taşkesenoğlu.