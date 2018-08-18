AKP’de yeni MYK üyeleri belirlendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.
Erdoğan tek aday olduğu olağan kongrede geçerli oyların tamamını alarak, 1380 oyla altıncı kez genel başkan seçilmişti.
AKP yeni MYK’sında genel başkan vekilliğine Numan Kurtulmuş, parti sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi.
Siyasi ve hukuki işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına Hayati Yazıcı, genel sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.
Ar-Ge’den sorumlu genel başkan yardımcısı Hamza Dağ, dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, mali ve idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Vedat Demiröz, çevre, şehir ve kültürden sorumlu genel başkan yardımcısı Çiğdem Karaaslan, tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Mahir Ünal, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya oldu.