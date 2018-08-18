AKP’de yeni MYK üyeleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’yle yaşanan ‘siyasi kriz’e atfen “Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyoruz. Oyunu gördük meydan okuyoruz (…) Bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız” dedi.