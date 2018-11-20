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Yaramazlara biraz batar!

AKP’de temayül yoklaması: İstanbul’da Yıldırım, Ankara’da Özhaseki öne çıktı

AKP’nin teşkilatına yönelik temayül yoklamasında İstanbul’da Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Ankara’da ise AKP Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin ilk sırada çıktığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

En çok üye sayısına sahip AKP’de 145 bin teşkilat mensubu 18 Kasım’da elektronik ortamda 7 bin 180 belediye başkanı aday adayı için oy kullandı. Parti yönetimi teşkilatın da görüşlerini alarak Mart 2019’daki yerel seçimde adaylarını belirleyecek.

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Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin yazısına göre başbakanlık, bakanlık ve vekillik görevlerinde de bulunan tecrübeli siyasetçi Binali Yıldırım’ın adı İstanbul’da açık ara önde çıktı.

Yıldırım’ın adından AKP Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş da ciddi sayılabilecek miktarda bir oy aldı.

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Ankara ise partinin yerel yönetimlerinden sorumlu yöneticisi Mehmet Özhaseki’nin adı listede ilk sırada. Eski bakanı, AKP’nin Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Fatih Şahin izledi.

İzmir’de ise ticaret odası başkanı Mahmut Özgener’in istememesine rağmen partide ısrarın devam ettiği öne sürüldü.

Tüm bu kentler için adı geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da görevinden ayrılması beklenmiyor.

AA’dan AKP kulisi: İstanbul’da Yıldırım, Ankara’da Özhaseki, İzmir’de Özgener

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