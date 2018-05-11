AKP’de paravan aday adayları: Mülakata girip başkası için çalışıyorlar

AKP’de bazı milletvekili aday adaylarının mülakatta kendileri için çalışacak paravan aday adayları ayarlayarak mülakatta parti yönetimini manipüle etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, özellikle Doğu ve Güneydoğu anadolu illerinde aşiret ve büyük ailelerden milletvekili olmak isteyenlerin, listeye girebilmek için kendi adlarına propaganda yapacak kişilerin, başvuru ücretlerini ödeyerek aday adayı olmasını sağladığı öğrenildi.

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Paravan adaylar, mülakat sırasında kendilerine yöneltilen “Eğer listede siz olmazsanız kimi milletvekili olarak görmek istersiniz” sorusu üzerine adına çalıştıkları adayın adını veriyor.

Buna göre, mülakat sırasında asıl adayın rakibi olabilecek isimler aleyhinde konuşarak olumsuz kanaat oluşturmaya çalışan bu paravan adaylardan bölge milletvekilleri rahatsız oldu ve parti yönetimini uyardı.