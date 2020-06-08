AKP’de komisyon çalışması: ‘Daraltılmış bölge’ favori; ittifaka yüzde 5 kriteri

AKP’de seçim mevzuatıyla ilgili kurulan komisyonun çalışmalara başladığı, yaz sonunda ortaya çıkacak taslakta, barajın ittifak yapan partilerin en az yüzde 5 oy alması gerekecek şekilde düzenleneceği bir maddenin yer alabileceği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçmesiyle ortaya çıkan ittifak uygulamasında, partilerin tek tek yüzde 10’luk seçim barajını aşmaları beklenmezken, ittifakın bütün olarak geçmesi yeterli oluyor. Uygulamanın ittifaka yönelen partiler için seçim barajını fiilen ortadan kaldırdığı yorumları yapılıyor.

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İttifak yapan partilerin en az yüzde 5 oy alması gerekecek bir düzenleme hayata geçerse, oy oranı düşük partiler ittifak aracılığıyla Meclis’e giremeyecek.

Seçim ve siyasi partilerle ilgili kanunlarda düzenleme tartışmaları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘olası bir baskın seçimde, seçime katılabilmeleri için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne milletvekili verebileceklerini’ söylemesinin ardından gündeme gelmişti.

Bahçeli siyasi partiler kanununun değiştirilerek ‘vekil transferi’nin engellenmesini istemişti.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP söz konusu kanunlarda yapılması tartışılan değişiklikleri, kapsamlı ve geniş bir çalışmaya dönüştürmeye karar verdi.

Habere göre çalışma, ilk etapta gündeme gelen, ‘yeni partilerin transfer yapmasının ve grup kurmasının engellenmesinden’ çıkartılarak, ‘yeni ittifak modelleri, seçim barajı, daraltılmış bölge’ gibi konuları da içeren büyük bir mevzuat taramasına dönüştürüldü. Masada, seçim barajlarının yüzde 5’e indirilmesi ve seçim bölgelerinin sayısının artırılması da var.

İki yasa, tek paket

AKP Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan seçim komisyonu, çalışmalarını yaz boyunca sürdürecek ve yeni yasama dönemine, hem siyasi partiler, hem de seçim yasasında ciddi değişiklikler içeren bir paket getirilecek.

Bu paketin oluşumunda, partide daha önce yapılan taslak çalışmadan da yararlanılacak. Taslağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da incelediği kaydedildi.

Buna göre, 400 maddeyi bulan iki yasa sadeleştirilip yaklaşık 200 maddeye indirilecek.

Daraltılmış bölge sistemi favori

AKP’de öne çıkan görüşün milletvekili seçimlerinde ‘daraltılmış bölge’ sistemini olduğu, yeni düzenlemede buna ilişkin hükümlerin yer alacağı belirtildi.

İsmi açıklanmayan AKP’li bir yöneticinin, daraltılşmış bölge olmasa bile ona benzer bir ara formül geliştirebileceğini söylediği bildirildi.

87 ve 91’de uygulanmıştı

‘Daraltılmış bölge’de il bazlı, her bölgeden en fazla beş milletvekilinin seçilebileceği, yüzde 5 barajlı bir sistem kuruluyor. Daraltılmış bölge 1987 ve 1991 yıllarında uygulanmış, 1991’de oyların yüzde 27’sini alan DYP sandalyelerin yüzde 39’unu kazanmış, oyların yüzde 10’unu alan DSP ise sandalyelerin sadece yüzde 1.5’unu kazanabilmişti.

Sayı artırılmak isteniyor

Yöneticinin aktardığına göre, metropollerdeki seçim bölgelerinin sayı artırılmak isteniyor.

Komisyonda tartışılacak başka bir konu ise ittifakların yapısı olacak.

İttifak yapısının aynen kalabileceği gibi seçimden önce ittifak yapmanın yolunun kapatılabileceği de belirtildi. Buna göre, partilerin güçlerini seçimden önce değil, seçimden sonra birleştirmesiyle ilgili öneriler de bulunuyor.