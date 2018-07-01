AKP’de kabine kulisi: Kalın Dışişleri’ne, İstanbul valisi Şahin İçişleri’ne

AKP’de kabinedeki isimler için kulislere yansıyanlara göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi Vasip Şahin’in adı da İçişleri Bakanlığı için geçiyor.

Başbakan Binali Yıldırım, “Zannediyorum önümüzdeki hafta sonu yeni hükümet de açıklanmış olur” demişti.

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Sözcü’den Veli Toprak’ın kulis haberine göre, Meclis başkanlığı için öne çıkan isim ‘son başbakan’ Binali Yıldırım.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için ise Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın ismi öne çıktı. Bozdağ’ın başkan yardımcılığı veya AKP grup başkanlığı görevlerinden birine getirileceği konuşuluyor.

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295 kişilik AKP grubundan iki ya da üç ismin bakan yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in bakan olması ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’in adı da İçişleri Bakanlığı için geçiyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün bakan olmaması halinde de müsteşar Kenan İpek’in bu göreve geleceği konuşuluyor.