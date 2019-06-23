AKP’de ‘istifa’ seslerini Soylu susturdu

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarının değerlendirildiği AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrılırken bir grup, “İl başkanı istifa” diye bağırdı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müdahale ederek “Öyle bir şey olmaz” dedi.
ensonhaber.com’un aktardığına göre Yıldırım’ın ayrılışı sırasında “Başkanım teşkilatları değiştirin” bağırışları duyulmaya başladı. Daha sonra bir grup “İl başkanı istifa” diye slogan atmaya başladı.
Soylu, grubu “Öyle bir şey olmaz” diyerek susturup Yıldırım’ı uğurladı.