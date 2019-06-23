AKP’de ‘istifa’ seslerini Soylu susturdu

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarının değerlendirildiği AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrılırken bir grup, “İl başkanı istifa” diye bağırdı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müdahale ederek “Öyle bir şey olmaz” dedi.

Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.



O sırada bir grup, "il başkanı istifa" diye bağırınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müdahale etti. pic.twitter.com/yq2WFGrZrD Reklam

— Ensonhaber.com (@ensonhaber) June 23, 2019

ensonhaber.com’un aktardığına göre Yıldırım’ın ayrılışı sırasında “Başkanım teşkilatları değiştirin” bağırışları duyulmaya başladı. Daha sonra bir grup “İl başkanı istifa” diye slogan atmaya başladı.

Soylu, grubu “Öyle bir şey olmaz” diyerek susturup Yıldırım’ı uğurladı.