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Yaramazlara biraz batar!

AKP’de ‘istifa’ seslerini Soylu susturdu

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarının değerlendirildiği AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrılırken bir grup, “İl başkanı istifa” diye bağırdı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müdahale ederek “Öyle bir şey olmaz” dedi.

ensonhaber.com’un aktardığına göre Yıldırım’ın ayrılışı sırasında “Başkanım teşkilatları değiştirin” bağırışları duyulmaya başladı. Daha sonra bir grup “İl başkanı istifa” diye slogan atmaya başladı.

Soylu, grubu “Öyle bir şey olmaz” diyerek susturup Yıldırım’ı uğurladı.


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Sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı, İmamoğlu 9 puan önde

Anadolu Ajansı’na göre yenilenen İstanbul seçiminde saat 20.04 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. ‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09.

23 Haziran seçimi: Hangi anket şirketi ne demişti?

Farklı anket şirketlerinden 31 Mart’ta gerçekleşen ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanmasına karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimine dair tahminler yapılmıştı.

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