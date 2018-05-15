AKP’de iki kaygı: Milliyetçi oyları MHP’ye, muhafazakar Kürtleri HDP’ye kaptırmak

Kulislerden gelen haberler, AKP’nin halihazırda partide bulunan milliyetçi oyları ‘cumhur ittifakı’ çatısı altında seçime girmenin rahatlığıyla MHP’ye, muhafazakar Kürtlerin oyunu da HDP’ye kaybetmekten endişe duyduğunu gösteriyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP kurmayları, HDP’nin barajı aşmasının kendileri için belirleyici olacağını dile getiriyor. Bu nedenle muhafazakâr Kürt oylarını korumak için arayışlar sürüyor.

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AKP’deki bir başka endişe ise partiye oy veren milliyetçi kökenli seçmenin, ittifak nedeniyle MHP’ye geri dönmesi. Parti, kampanya boyunca bu iki konu üzerinde yoğunlaşarak Meclis çoğunluğunu muhafaza etmeye çalışacak.

AKP’de yapılan analizlerde, sahildeki milliyetçi oyların İYİ Parti’ye gidebileceği, Orta Anadolu’da ise AKP ile MHP arasında dağılacağı yorumları yapılıyor. Milliyetçi kökenli seçmenin tercihlerinde, ülkücü ‘duayen’lerin etkili olacağı değerlendiriliyor.

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Analizlere göre seçim sonuçlarını etkileyecek üç seçmen profili çıkartılıyor. Buna göre ‘Kürtler’, ‘ilk kez oy kullanacak genç seçmen’ ve ‘eğitim düzeyi yüksek kesim’in oy refleksleri sonucu etkileyecek.

İlk kez oy kullanacak genç seçmende dengenin muhalefet lehine olduğu iddia ediliyor. Bu nedenle iktidar partisinin gençlere yönelik politikaları yoğunlaştıracağı belirtiliyor. Seçmenin eğitim düzeyi yükseldikçe oy tercihlerinin değiştiği, orta sınıfın siyasi tercihlerinin değişmediği, alt gelir grubunun ise elde ettiği avantajlara bağlı olarak görüş değiştirdiği ifade ediliyor.