Yandaşlarda Gül ve Arınç yorumları: ‘CHP türdeşi’, ‘Sen şeffaf mısın’, ’emekli siyasi’

AKP çizgisindeki gazetelerde, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP’nin kurucularından Bülent Arınç’a ucu dokunan ağır eleştiriler yapılmaya başladı.

AKP’nin önde gelen kurucularından Gül, sivillere ‘15 Temmuz darbe girişimi ve devamındaki terör eylemleri’ne şiddetle müdahale etmeleri durumunda ceza muafiyeti getiren 696 sayılı KHK’yı eleştiren bir tweet atmıştı.

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Diğer bir kurucu Bülent Arınç da Gül’ün tweet’ini ‘retweet’leyerek paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sudan dönüşü uçakta Gül’ün sözleri için için ‘üzücü‘ diye sitem ederken, “Bu açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir” dedi.

AKP çizgisinde yayın yapan gazetelerin köşe yazarları ise eleştirilerinde sitemin ötesine geçti.

‘CHP’nin gazına gelenler’

Erdoğan’ın eski danışmanı AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak’taki yazısında, 696 sayılı KHK konusunda ‘CHP’nin gazına gelenler’ olduğunu belirterek şöyle dedi: “Münakaşalı ortamları pek seven, tartışma çıksın diye adeta pusuya yatmış bekleyen, risk varken ortada görünmeyip, ‘akil insan’, ‘vicdan sahibi insan’ gibi görünmek için fırsatı hemen değerlendirip tartışmaya balıklama atlayan eski/emekli siyasetçi figürler var. Onlar da CHP’nin değirmenine su taşıdılar, ellerinde benzin bidonlarıyla tartışmaya koşturdular.”

Bir başka Yeni Şafak yazarı Faruk Aksoy, muhalefetin KHK”yla ilgili tavrına eleştiri getirirken sözü Gül’ün yasanın metni için kullandığı ‘muğlak‘ kelimesine getirerek şöyle yazdı: “KHK, muğlak, peki sen şeffaf mısın? ‘Kaybetse de gitmeyecek’ dediğin adam, son dört yılını, ‘Seni başkan yaptırmayacağız, kanımızı akıtmadan gelemezsin, ordu göreve, şafak vakti asılacaksın’ tehditleriyle geçirdi. Eyleme dökülmüş tehdide karşı, henüz eyleme dökülmemiş tedbiri eleştiriyorsun. Bununla da kalmıyorsun ‘İç savaş çıkar’ diyorsun. Kural bellidir arkadaş… Kaybeden bekler, kazanan devam eder, kurala riayet etmeyen bedelini öder.”

‘Koronun peşindeki türdeşler’

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, yazısının girişinde “CHP ve türdeşleri 15 Temmuz direnişini maalesef sindiremedi…” ifadesini kullandıktan sonra konuyu şöyle açtı: “Bu türdeşlerin arasında bol miktarda FETÖ militanı ve sempatizanı bulunuyor, anladık da, AKP’liler niçin takıldılar 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştıran malum ‘koro’nun peşine? Burası anlaşılabilmiş değil.”

‘AKP içine mesaj gönderiyor’

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Gül’ün AKP içindeki unsurlara mesaj göndermeyi denediğini belirterek, “Bu duruş, gerek 2019 gerekse sonrası bakımından artık kaçınılmaz kırılma ve karşılaşmaya işaret niteliğindeydi” diye yazdı.