AKP YSK temsilcisi Özel: 23 Haziran’da 18 yaşını ikmal edenler oy kullanamayacak

AKP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 23 Haziran seçimlerinde 18 yaşını ikmal eden hiçbir seçmenin oy kullanamayacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Özel “31 Mart seçimlerindeki seçmen listesi neyse aynısı 23 Haziran’da da geçerli olacak” dedi.

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İstanbul’da seçmen listelerinin güncellenmeyeceğini de belirten Özel şöyle devam etti: “Sadece 23 Mart ile 31 Mart arası ölümler vardı. Şimdi de seçmen listelerinin çoğaltılmasına kadar süre içinde ölenlerin kayıtları sadece dondurulacaktır. Kısıtlılar incelenecek, bunun haricinde 31 Mart ile 23 Haziran arasında 18 yaşını ikmal eden hiçbir seçmen oy kullanamayacak. 31 Mart seçimlerindeki seçmen listesi neyse aynısı 23 Haziran’da da geçerli olacaktır.”

CHP ve İYİ Parti’nin itirazlarında hiçbir delil yok

CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul seçimlerine ilişkin ‘tam kanunsuzluk’ iddiasıyla YSK’ya yaptığı başvuruyu da değerlendiren AKP temsilcisi, YSK’nın iptal kararı temel alınrak yapılan itirazlada ‘hiçbir delil olmadığını’ söyledi.: “‘Şu sandıkta şu görevli, aradaki oy farkı şudur’ dedikleri yok. Bunlara baktığımız zaman ‘Niye birini iptal etti de diğerini iptal etmedi?’ söyleminin içi boştur, arkası yoktur. Gereksiz yere kamuoyunu meşgul etmekten öteye gitmez. Bizim ileri sürmüş olduğumuz iddiaların benzerini süresi içinde buraya getirmiş olsalardı, onlara da bakılır incelenirdi.