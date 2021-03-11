AKP yöneticisi ‘seçim taslağı’nı anlattı: Baraj HDP’yi gereksiz büyüttü; yüzde 7 olmalı

AKP’li üst düzey bir yönetici, partisinin bir süredir üzerinde çalıştığı, seçimde barajın düşürülmesini öngören, siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik taslağı HDP örneğiyle anlattı: “Baraj HDP’yi gereksiz büyüttü. Baraj yüzde 7 olduğunda, emanet oylar da esas partisine dönecektir.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan AKP’li üst düzey yönetici, seçim barajı oranının belirlenmesindeki kriteri şöyle anlattı: “Baraj HDP’yi gereksiz büyüttü. Eğer baraj yüzde 7 olsaydı, HDP’nin yüzde 10’un üzerine çıkması mümkün değildi. HDP’nin oyunun artması AK Parti’ye zarar veriyor. Baraj yüzde 7 olduğunda, emanet oylar da esas partisine dönecektir. Barajın yüksek olması küçük partilerin seçmenleri için de ümitsizlik yaratıyor. Onun için kendi partisi yerine parlamentoya girebileceğini düşündüğü başka partiye yöneliyor. Türkiye’nin şartları da dikkate alınarak yüzde 7 olması yönünde bir görüş oluştu.”

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7 rakamı üzerine kurulu

Son dönemde aktarılan kulis haberlerinde, MHP’nin onayı sonrasında AKP’nin kamuoyuna duyurmaya hazırlandığı taslağın 7 rakamı üzerine kurulduğu belirtilmişti.

Buna göre, yüzde 7 olarak belirlenen ülke barajı dışında, Hazine yardımı alacak partinin en az yüzde 7 oyu olması da eklendi. İttifak içinde baraj uygulamasına da karar verilen çalışmada, bu da yüzde 7 olarak planlanıyor. Seçim bölgelerinde de en fazla yedi vekil olmasına karar verildi.

Simülasyon

Dahası, AKP’nin bu sisteme göre yaptığı seçim simülasyonunda, partilerin milletvekili sayılarındaki değişimler hesaplandı. Bu sistemin büyük partilerin lehine sonuç doğuracağı görüldü. AKP’nin ilave 12 vekil kazanabileceği kaydedildi.