AKP yine ‘mağdur’: Galatasaray’ın kararı ne kadar yalnız olduğumuzu gösteriyor

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Galatasaray genel kurulunun, eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in sarı-kırmızılı kulüpten ihraç edilmemesi yönündeki kararı için, “FETÖ ile mücadelede ne kadar yalnız olduğumuzu gösteriyor” dedi.

‘Yanılgı değil, bilinçli militanlık’

‘FETÖ’ üyeliğiyle suçlanan Şükür’ün de ‘kandırılmış’ olabileceği yönündeki yorumlara karşı çıkan Turan, şunları söyledi: “Bu bir yanılgı değil. Bu, bilinçli bir örgüt militanlığı. 17 Aralık’tan bir gün önce istifa eden bir vekilden bahsediyoruz. Üstelik darbe oldu, insanlar şehit edildi. Bunlar nedamet getirmedi. Tek bir üzüntü beyan etmedi. Galatasaray’ın bu kararı da FETÖ ile mücadelede ne kadar yalnız olduğumuzu gösteriyor.”

‘Oldu olacak FETÖ’yü de onursal başkan yapsınlar’

“Bir örgüt militanını bile ihraç edemeyen bir kulüp bu topluma ne verebilir?” diyen AKP’li vekil, şöyle devam etti: “Hakan Şükür, ‘Hizmet’e kanmış saf bir vatandaş değildir, bir terör örgütü militanıdır. FETÖ’nün profesyonel militanlarını saf vatandaşlar olarak lanse etmeye kimsenin gücü yetmez. Yok efendim çok başarılıymış, hiçbir başarı ihanetin mazereti ya da meşrulaştırma aracı olamaz. Oldu olacak bu kararı verenler FETÖ’yü de onursal başkan yapsınlar. Bu karar 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük saygısızlıktır, toplumun vicdanını yaralar. 15 Temmuz gecesi Galatasaray taraftarı da meydanlarda devletinin, milletinin yanındaydı. Umarım genel kurul bu kararı revize eder.”