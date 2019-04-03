AKP yetkilisi: İstanbul’da fark azalıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, itirazların ardından İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın azaldığını savunup daha da azalacağını öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Yavuz düzenlediği basın toplantısında “(İstanbul’da) her sandık açıldığında aradaki fark erimektedir. Fark 29 binden şimdiden 20 binin altına inmiştir. Bu fark erimeye devam edecek” dedi.

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Yavuz şöyle devam etti: “Seçim kurullarından çıkacak sonucu hepimizin görmesi ve bu duruma göre davranması gerekir; çıkacak sonuçları hepimiz kabulleneceğiz.

İstanbul CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor. Soruları sormak istiyoruz. Diyoruz ki sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun, nasıl getiriyorsun? Bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun? Dünyanın her yerinde bir hukuki süreç var. Sandıktaki işlem biter seçim kurulundaki iş ve işlemlere sıra gelir. İtiraz süreçleri işler. Önce ilçe seçim kurulu gerekeni yapar sonra il seçim kuruluna itiraz edilir en son YSK’ya gitmek suretiyle mesele kesinleşir. Hangi hakla şimdiden kendini başkan ilan ediyorsun?”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven bu sabah, İstanbul’daki yerel seçimlerde sekiz ilçede tekrar sayım kararı alındığını, bu kararlardan uygulamaya geçenlerin durdurulamayacağını söylemişti.