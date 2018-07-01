AKP yerel seçimi gündemine aldı: Bakan Kasım 2018’i işaret etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ahmet Eşref Fakıbaba, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimin 1 Kasım 2018’de yapılmasının doğru olacağını söyledi.

CNN Türk’te canlı yayına katılan Fakıbaba, hükümetin kurulmasının ardından yeni bir seçim atmosferine girileceğini dile getirdi.

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Seçimlerin kasım ayına alınacağına dair haberlerin çıktığını aktaran bakan, konu hakkında bilgisi olmadığını ancak eski bir belediyeci olarak bunun doğru olacağına inandığını kaydetti.

Fakıbaba, ‘niye’sini şöyle anlattı: “Siyasi olarak düşünmüyorum. Ben iki dönem yaptım, dönemlerime bakıyorum. Nisanın ikinci haftasına doğru mazbatanızı alıyorsunuz. Hoş geldin, kutlamalar, çaydır, davettir… Bir-iki ayınızı alıyor. Daha takım kuramamışsınız, proje yapamamışsınız ve işi tam kavrayamamışsınız. O yılı kaybetmiş oluyorsunuz.”

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Tarih verdi

Tarım bakanı, seçimlerin kasım ayına çekilmesi durumunda, gelecek beş ayın önemli bir değerlendirme süreci olduğunu, yılın da boşa geçmediğini ifade etti.

Fakıbaba, şöyle devam etti: “Kasım ayı olursa bütün belediye başkanlarının bir yıl daha kazanacağını öngörüyorum. Bu sene de zaten erken seçim olmamış olsaydı, haziran-temmuz ayından itibaren ‘aday olacağım, olmayacağım’ telaşıyla bu sefer işler yine yarıda kalıyor. Bunları önlemek ve iki yılı kurtarmak adına bunun 1 Kasım’a alınması doğru olacaktır.”

Erdoğan’dan da seçim mesajı

Öte yandan Hürriyet’yen Nuray Babacan’ın kulis haberinde AKP’nin önceki gün yaptığı merkez karar ve yönetim kurulu (MKYK) toplantısında yerel seçimin de gündeme geldiği belirtildi.

Habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sonuçlardan memnun olmazken, şunları kaydetti: “Seçimlerde verilen mesajı iyi değerlendirip yolumuza devam edeceğiz. Seçim atmosferinden çıktık diye durmayacağız, tam tersine hazır seçim atmosferi varken yerel seçimlere hazırlanacağız. Bu aşamada, yerel seçimlerde halkın tercih edeceği, vatandaşın sevdiği adayları bulmaya çalışacağız. Hızla yerel seçimlere odaklanacağız. 24 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan mesajın gereğini yapıp yerel seçimlere gideceğiz. Kongreyi de o yüzden erkene alıyoruz zaten.”

AKP kongresi 18 Ağustos’ta yapılacak.