AKP yerel seçim için ‘sır vermedi’: Zor ama ekim ya da kasıma çekilmesi lazım

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, “Yerel seçimler öne çekilebilir mi?” sorusuna yanıt verdi: “Zor ama Türkiye’nin koşullarına baktığımız zaman ekim ya da kasım olması lazım.”

AKP’li bazı isimlerce yerel seçimin Mart 2019 yerine daha erken bir tarihte yapılabileceği dile getirilmiş, basında da bu yönde haberler çıkmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimin erkene alınmayacağı işaretini vermişti. AKP’li yönetici Mehmet Geldi, CHP’nin erken seçim teklifini Meclis’e getirmesi halinde bunu değerlendireceklerini söylemişti.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP’nin 4 Kasım’da yerel seçim yapma planının olduğunu savunmuştu.

Yerel seçim için gereken anayasa değişikliği için 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. AKP’nin 290, MHP’nin ise 50 vekili bulunuyor. İki partinin 340’a ulaşan sandalye sayısı seçimin erkene alınması için yapılacak olası bir referandum için de yeterli değil.

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Meclis’te 144 vekili bulunan CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimin erkene alınmasına sıcak bakmadığını söylemişti.

AKP kongresinde NTV yayınına katılan Kaya, yerel seçimin erkene çekilmesi ihtimali için şunları söyledi: “Zor olduğunu ifade edeyim. Ancak Türkiye’nin coğrafi ve iklim koşullarına baktığımızda bu tarihin eylül, ekim, kasım gibi olması gerektiğinin altını çizelim. Belediye bütçeleri 12 aylık veriliyor. Seçime üç ay kaldığı zaman bütün mermilerinizi sıkıyorsunuz. Yani üç ay içerisinde neredeyse bir yıllık kullanıyorsunuz. Bir sonraki arkadaşımızın 7-8 aylık sıkıntılı bir dönemi oluyor. Dolayısıyla, huhuki açıdan, mali açıdan, idari açıdan ve iklim şartları açısından bu tarih mutlaka ekim ya da kasıma alınması lazım. Şimdi yapılabilir mi? Zor görünüyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bu konudaki tavrını ifade etttiler. Anayasa, Meclis’te nitelikli çoğunlukla değişmedikten sonra bu olmaz.”