AKP ‘yeni devlet kuran’ Oğan’ı ‘tanımadı’: MKYK üyemiz değil, kendisini bağlar 

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal, “Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” diyen Ayhan Oğan’ın bu sözlerinin kendisini bağlayacağını savundu.

‘Kampanya başlatıldı’

Oğan’ın iddia edildiğinin aksine şu an AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi olmadığını ifade eden Ünal şunları söyledi: “Esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Türkiye’nin son 15 yılında AK Parti’nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır.”

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‘Cumhuriyetimizin payidar kalması için çalışıyoruz’

Partinin bu konudaki görüşlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önce kamuoyuyla paylaştığını dile getiren Ünal “Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için, AK Parti olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gece gündüz çalışıyor, mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İstiklal ve istikbal mücadelesi yürütüyoruz’

“Bugün Türkiye, bir asır önce maruz kaldığı kuşatmanın bir benzeri saldırılarla karşı karşıyadır” diyen AKP sözcüsü şöyle devam etti: “Çanakkale Zaferinden ve Kurtuluş Savaşından aldığımız ilhamla, tarihi bir istiklal ve istikbal mücadelesi yürütüyoruz. Demokrasimizi ve ekonomimizi, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için yaptığımız hizmetleri, 2023 hedeflerimizle taçlandırmak için cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. Böylece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini de yerine getirmiş olacağımıza inanıyoruz.”

AKP’li Oğan ne demişti?

AKP’li Oğan, geçen günlerde CNN Türk’te katıldığı programda bir programda şunları söylemişti: “Biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır. Yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yeni bir TSK’nın inşasıdır. Biz vesayet düzenini yıktık.”