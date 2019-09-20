AKP yargı paketi taslağını MHP’ye sundu: Ceza infaz indirimi taslakta yok

AKP ekimde TBMM’nin ana gündemini oluşturacak yeni yargı paketine ilişkin taslak metni MHP’ye sundu. Taslak metinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘af’ çağrısıyla gündeme gelen ceza infaz indirimi maddesinin olmadığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. 38 maddeden oluşan taslak metinde, ceza infaz indirimi maddesi yer almazken, bu maddenin ayrı bir paket olarak geleceği belirtildi.

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Taslağın basına yansıyan maddeleri şöyle:

15 yılını doldurmuş avukatlara yeşil pasaport verilecek

Avukatlık sınavı geliyor

Arabuluculuk genişletiliyor

15 Temmuz sonrası beraat etmiş ama pasaportlarına el konulanlarla ilgili düzenleme yapılıyor

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, meclisin açılış tarihi olan 1 Ekim’e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı’na sunmak istediklerini belirtirken, grup başkanvekili Mehmet Muş ise “HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz” dedi.