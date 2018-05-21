AKP yaklaşık 1 milyon görevliyi seçim için eğitti: Her sandık başında beşer kişi

AKP, 24 Haziran seçim günü her sandık başında beş kişi olmak üzere toplam 950 bin kişiyle oy kullanma merkezlerinde hazır olmayı hedefliyor.

AKP’de 24 Haziran seçimlerine hazırlık çalışmalarını gözden geçirilmesi amacıyla 81 ilden gelen seçim işleri başkanlarıyla toplantılar yapıldı. Toplantılarda, parti yönetimi tarafından yeni hükümet sistemi kapsamında seçim kanunlarında yapılan değişikler, parti bünyesindeki seçim koordinasyon merkezlerinin nasıl çalışacağı, sandık sorumlularının görevleri, eğitimleri konusunda sunumlar yapıldı. Toplantıda sandık görevlilerinin seçim günü devreye girecek sonuç alım sisteminin nasıl kullanılacağı olarak anlatıldı.

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Türkiye gazetesinin haberine göre, ülke genelinde yaklaşık 190 bin sandıkta biri resmi görevli olmak üzere AKP’nin sandık başına beş görevli hazır bulunacak. Seçim günü sandık başında, kampanya sırasında da sahada yapacakları çalışmalarla ilgili yaklaşık 950 bin kişi eğitime tabi tutuldu. AKP yönetimi, 81 ilde kurulan SKM’ların başkanlarına da “Tek işiniz seçim olacak. Başka bir şeyle uğraşmayın” uyarısında bulundu.

Ayrıca, bakanlar ve parti yöneticileri dahil tüm milletvekili adayları seçim bölgelerindeki SKM’lerin belirlediği programa göre hareket edecek. Her aday, bağlı olduğu SKM tarafından belirlenen programa uyacak. SKM başkanları, adayların yaptığı çalışmaları günlük olarak parti genel merkezine rapor edecek. Genel merkez, adayların performansını yakından takip edecek. SKM’lerin belirlediği programı aksatan adaylar uyarılacak.