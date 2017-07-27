AKP ve MHP’nin oylarıyla: Meclis’te içtüzük değişikliği kabul edildi

Meclis’te tartışmalara neden olan içtüzük değişiklik teklifi kabul edildi.
CHP ve HDP’nin ret oyu verdiği içtüzük değişikliği, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.
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Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
Meclis’te tartışmalara neden olan içtüzük değişiklik teklifi kabul edildi.
CHP ve HDP’nin ret oyu verdiği içtüzük değişikliği, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor…
Meclis’te tartışmalara neden olan içtüzük değişiklik teklifi kabul edildi.
İstanbul’da yaklaşık bir saat etkisini gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağış hayatı durdurdu.
Yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle İstanbul’da hayat yine durdu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağırdığı bakan ve vekillere, ‘yorulan’ varsa bırakabileceği yönünde bir konuşma yaptığı belirtildi.