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AKP ve MHP’nin oylarıyla: Meclis’te içtüzük değişikliği kabul edildi

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Meclis’te tartışmalara neden olan içtüzük değişiklik teklifi kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

CHP ve HDP’nin ret oyu verdiği içtüzük değişikliği, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

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Ayrıntılar geliyor…

 

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