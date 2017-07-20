AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı yeni içtüzük teklifi komisyonda kabul edildi

Muhalefetin itiraz ettiği yeni içtüzük önerisi komisyonda kabul edildi.
Yeni içtüzük teklifi, AKP ve MHP ortaklığında sunulmuştu.
TBMM Anayasa Komisyonu bugün AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, öneriye şu sözlerle karşı çıktı: “Bu içtüzük değişikliği teklifiyle bize, ‘Darbeci generallerin iradesini biz gelecek nesillere koruyarak devam edeceğiz’ diyorsunuz. Bunu reddediyoruz. Biz darbeci generallerin iradesine sahip çıkmıyoruz.”
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, itirazların zorlama olduğunu savunarak tartışmaların hükümlerin muğlaklığından değil zorlama yorumlardan kaynaklandığını söyledi.
Tartışmaların ardından değişiklik önerisi komisyonda kabul edildi.