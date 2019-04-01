AKP ve MHP’nin ittifak yapmadığı 27 ilden dokuzunu MHP kazandı

AKP ve MHP’nin ittifak çatısında seçime girmediği 27 ilden dokuzunu MHP aldı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin derlemesine göre 2009 yerel seçiminden bu yana her seçimde AKP’nin açık ara birinci geldiği Bayburt’ta AKP bu kez açık ara farkla ikinci parti oldu. MHP’nin adayı Hükmü Pekmezci yüzde 56,49’la birinci gelirken, AKP’nin adayı Fatih Yumak yüzde 35,75 ile ikinci sırada kaldı.

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Amasya’da da MHP’nin adayı Mehmet Sarı yüzde 47,28 oyla birinci, AKP adayı Cafer Özdemir ise yüzde 34,21 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Karabük’te 2009’dan beri görevi yürüten MHP’li Rafet Vergili yine kazandı. Vergili, yüzde 40,84 oy alırken AKP’nin adayı Burhanettin Uysal yüzde 40,4’te kaldı.

Bartın’da MHP, 014’e göre düşse de yine birinci çıktı. 2014’te MHP yüzde 45,9 oyla birinci olurken AKP adayı yüzde 26,7 oyla ikinci sırada yer almıştı. 31 Mart’ta ise MHP adayı Cemal Akın’ın oyu yüzde 36 oranında. AKP’nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise yüzde 35,6 ile ikinci sırada.

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Amasya ve Bayburt’tun yanısıra Erzincan, Kütahya, Karaman, Çankırı ve Kastamonu’da da seçimin galibi, kesin olmayan sonuçlara göre MHP.

Son genel seçimlerde yüzde yaklaşık yüzde 11 oy alan MHP ise yerel seçimlerde yüzde 6,8 oy almasına karşın belediye başkanlığı sayısını biri büyükşehir olmak üzere 8’den 11’e çıkardı.