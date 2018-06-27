AKP ve MHP kulislerinden aynı bilgiler: Erdoğan MHP’ye yakın bakanlar atayacak

Hem AKP hem MHP kulislerinde konuşulanlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP’ye yakın isimleri bakan yapabileceği yönünde birbirini tutan bilgiler içeriyor.

24 Haziran seçimlerine ‘cumhur ittifakı’ çatısı altında giren AKP Genel Başkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün 16.00’da Beştepe’de bir araya gelerek seçimleri değerlendirecek ve yeni hükümet döneminde yapılacak işbirliğini konuşacak.

Reklam

Görüşme öncesi Reuters ‘Seçimdeki destekten sonra, Erdoğan milliyetçilere kabinede görev verebilir’ başlıklı bir haber yayınladı. Reuters’e konuşan ve adının yazılmasını istemeyen bir MHP’li yetkili, “Kabinede Cumhurbaşkanının uygun göreceği MHP’ye yakın bazı isimlerin yer alması olası. Sonuçta, bu Erdoğan’ın kararı olacak” dedi.

Adı verilmeden konuşan Erdoğan’a yakın bir kaynak da aynı şekilde “Erdoğan’ın yeni kabinede MHP’ye yakın isimleri bakan yapması sürpriz olmaz” yorumunu yaptı.

Reklam

Bir başka yetkili ise Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmenin gündem maddelerini şöyle aktardı: “Görüşmede ittifakın bir çeşit yol haritası ele alınacak. İki parti önümüzdeki dönemde birçok konuda işbirliği yapacak. Kabinenin temel özellikleri dahil yapılacak işbirliği konuları değerlendirilecek. Seçim öncesi oluşturulan ittifaktaki AKP ve MHP seçim sonrası da ortak hareket edecekler. Uyum için bu görüşmeler ve bilgi alış-verişi gerekiyor.” dedi. Aynı yetkili, bu dönemde iki parti yetkilileri arasında da görüşmelerin devam edeceğinin altını çizdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz’da açıklayacak. Bu tarihte bir değişiklik olmazsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz’da TBMM’de yemin edecek.

Erdoğan 9 Temmuz’da Erdoğan yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da bir sonraki gün ise Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Reuters’a daha önce bilgi veren yetkililer, AKP ve MHP’nin TBMM başkanı ve İç Tüzük değişikliğiyle başlayıp aradaki farklılıkları aşacak uzlaşmayı sağlamayı hedeflediğini belirterek, kabinede MHP’ye yakın isimler olabileceğini kaydetmişti.