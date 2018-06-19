Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP ve CHP’den yeni reklam fimleri

 

Seçime günler kala, AKP ve CHP yeni reklam filmleri yayınladı.

AKP’nin reklam filmde geçmişten bugüne Türk devlet büyükleri yer alırken son 16 yılda yapılan köprüler, tüneller ve otoyolların görüntülerine yer veriliyor.

Reklam

Seslendirmesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı filmde bir de Zümrüdü Anka kuşu bulunuyor.

CHP’nin reklam filminde ise toplumun her kesiminden insan, karanlık bir odada AKP’nin simgesi ampulle aydınlanıyor.

Reklam

Ancak zaman geçtikçe ampuller bir bir sönerken halk da arkasını dönerek ampullerden uzaklaşıyor.


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...