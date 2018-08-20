AKP ve Beştepe’den ABD Büyükelçiliği’ne saldırıya: Kaos yaratma girişimi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne ateş açılması için “Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır” dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açılmıştı.

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Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan beyaz bir otomobilden sabah 05.30 sıralarında büyükelçilik binasına doğru ateş açılmış, mermilerden biri güvenlik görevlilerinin bulunduğu cama iki mermi demir kapıya isabet etmişti.

Kalın Twitter hesabındaki paylaşımında ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınayarak, “Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır” dedi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise “Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur” dedi.

Çelik şunları kaydetti: “Tabii ki yakın zamanda bunun arkasında kim var, kimler tarafından yapıldı bu eylem, bunun açığa çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Şunu açık ve net şekilde ifade etmek isterim, Türkiye’de görev yapan bütün yabancı misyonlar, büyükelçilikler, güven altındadır, devletimizin güvencesi altındadır. Burada görev yapan insanlar devletimizin ve milletimizin misafiridir. Her türlü güvenliklerinin sağlanması için azami gayret gösterildiği hususunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”