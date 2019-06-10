AKP usulü seçim işleri: Saadet adayının diğer oğlunun işine de son verildi

Seçim kampanyası sürecinde bir oğlunun işine son verilen Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı Necdet Gökçınar, diğer oğlunun da sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Necdet Gökçınar’ın Borsa İstanbul’da uzman yardımcısı olarak çalışan oğlu H. İbrahim Gökçınar’ın askerlik görevi sonrası işine son verildiği mayıs ayında ortaya çıkmıştı.

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Milli Gazete’ye konuşan Gökçınar diğer oğlunun da İGDAŞ’la sözleşmesinin iptal edildiğini açıklarken şunları söyledi: “İki oğlumun işiyle oynandı ama mağdur edebiyatı yapmak bize yakışmaz. Bir kere mağduriyet edebiyatı seçim kriterlerinden biri değildir. 5 milyon işsiz gencimizin olduğu ülkemizde ben oğlumun işsiz kalmasını gündem yapacak değilim. Mağduriyet yarıştıracak da değilim, sadece zihin açmak için söylüyorum.

Ben aday olduktan sonra 3 yıldır Borsa İstanbul’da çalışan ve performansı oldukça iyi olan oğlumun işine son verildi. Diğer taraftan İGDAŞ’ın dosyalarını takip eden avukat olan diğer oğlumun kurumla yaptığı sözleşme, hiçbir gerekçe gösterilmeden İGDAŞ tarafından iptal edildi. Bunu ilk defa size söylüyorum.”