AKP teşkilatı teyakkuzda: Referandum için evler aranıp yanıtlar ‘kaydediliyor’

AKP teşkilatının anayasa değişikliği referandumu için ‘partiden yolu geçenler’i arayıp oy tercihlerini kayıt altına aldığı ortaya çıktı.

Teşkilat yetkilileri ellerindeki listeyle evleri telefonla arayarak yurttaşlara referandumda hangi oyu kullanacaklarını soruyor, aldıkları yanıtları da anket adı altında ‘kaydediyor.’

‘Arayıp oyumu sordular’

Diken’e konuşan bir yurttaş, 7 Mart günü öğleden sonra AKP Bakırköy ilçe teşkilatınca arandığını söyledi.

Yurttaş şunları anlattı: “Bakırköy ilçe teşkilatından aradılar. Telefondaki kadın, babamın ismini söyleyip evde olup olmadığını sordu. Babamın evde olmadığını, oğlu olarak benimle konuşabileceklerini söyledim. Bana ‘Büyük Türkiye için 16 Nisan’da ‘Evet’ diyecek misiniz’ diye sordu. Hayır, dedim. ‘Hayır mı diyeceksiniz’ diye tekrarlaması üzerine de ne için aradıklarını sordum. ‘Evleri arıyoruz, cevabı da not alıyoruz’ dedi. Emin olmak için ‘Yani her evi arayıp, ‘Evet’ diyenleri mi kaydediyorsunuz’ diye sordum. Hayır, mesela ‘Kararsız’ da olabilirdiniz, dedi. ‘Anladım, anketvari bir şey yapıyorsunuz yani’ deyince de ‘Evet’ cevabını verdi. ‘O zaman bu konuda görüş bildirmek istemiyorum’ diyerek telefonu kapattım.”

‘Evet, arıyoruz’

Diken’in aradığı AKP Bakırköy ilçe teşkilatından bir yetkili yurttaşları telefonla arayarak oy tercihlerini sorduklarını doğruladı.

Şimdilik geçmiş dahil partiyle bir şekilde bağı olanları aradıklarını söyleyen yetkili, ‘hal hatır sorduklarını’ da ifade etti.

Yetkili, bunu diğer ilçe teşkilatlarının yaptığı bilgisini de verdi.

Daha önce de AKP’lilerin Bahçelievler semtinde ellerindeki listeye göre kapı kapı dolaşıp oy tercihlerini kayıt altına aldığı ortaya çıkmıştı.